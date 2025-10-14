Leiche in Wohnung gefunden: Wurde die Frau von der eigenen Tochter getötet?

Am Sonntag starb in Mäder im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg eine Frau. Die 78-Jährige wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden, wie die Polizei mitteilt.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnten die Beamten nicht ausschließen, dass eine andere Person am Tod der Frau beteiligt gewesen sein könnte. Das Landeskriminalamt Vorarlberg übernahm daher die Ermittlungen.

Mäder in Vorarlberg: Tochter des Opfers festgenommen

Die bisherigen Untersuchungen und die Obduktion der 78-Jährige, die die Gerichtsmedizin vornahm, deuten darauf hin, dass die Frau von einer anderen Person erstickt wurde. Laut Polizei gilt derzeit die 56-jährige Tochter des Opfers als dringend tatverdächtig.

Die Tochter wurde heute (14.10.2025) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch von der Polizei festgenommen. Derzeit werde die 56-Jährige vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Verdacht auf Tötungsdelikt in Mäder

Nur eine der grausamen Nachrichten aus Österreich: In Pfunds in Österreich ist am Montagabend ein Mann gestorben, nachdem er gemeinsam mit seinem Bruder einen Stier und zwei Kühe auf eine eingezäunte Wiese getrieben hatte.

Der Stier hatte den 63-Jährigen vermutlich zuvor attackiert, wie die Polizei bekannt gibt. Die Rettungskräfte versuchten, den 63-Jährigen zu reanimieren. Doch dieser starb noch am Montagabend vor Ort.

