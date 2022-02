Fünf Menschen bei Skiunfällen am Mittwoch in Tirol verletzt

Bei Skiunfällen in Tirol sind am Mittwoch binnen weniger Stunden fünf Menschen verletzt worden. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz.

24.02.2022 | Stand: 08:25 Uhr

Der erste Unfall am Mittwoch in Tirol ereignete sich schon am Morgen. Im Skigebiet Hochpustertal fuhr ein 79-Jähriger mit seinen Skiern über die blaue Piste talwärts und wurde dabei von einem unbekannten zweiten Skifahrer mit voller Wucht umgefahren. Der 79-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung ins BKH Lienz gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Sillian zu melden: Tel: 059133-7238.

Gegen 15 Uhr fuhren dann ein 55-Jähriger und eine 41-Jhrige im Skigebiet Sölden/Tiefenbachferner auf der blauen Piste talwärts. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten die beiden Skifahrer auf einer Höhe von etwa 3.100 Metern, kamen zu Sturz und zogen sich laut ersten Diagnosen jeweils schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurden die Verletzten in das Krankenhaus Zams gebracht.

Zehn Minuten später kam es im Skigebiet Obergurgl auf der schwarzen Piste zu einer Skikollision zwischen einem 66-Jährigen und einem bis dato unbekannten Skifahrer.. Der 66-Jährige kam dabei zu Sturz und zog sich am oberen Rücken Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der zweitbeteiligte Skifahrer habe den Unfall zwar bemerkt, ergriff jedoch ohne jegliche Hilfeleistung die Flucht, so die Polizei Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung und anschließender ärztlicher Versorgung musste der Verletzte mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Zams geflogen werden.

Gegen 16.50 Uhr fuhren im Skigebiet Ehrwalder Alm zwei befreundete, 21-jährige Schifahrer knapp hintereinander auf der Piste talwärts. Während der Abfahrt kam der vorausfahrende Skifahrer etwa 500 Meter oberhalb der Talstation zu Sturz. Aufgrund des geringen Abstandes konnte der Nachfahrende nicht mehr ausweichen und fuhr seinem gestürzten Freund mit den Schiern über die Beine. Dabei zog sich der gestürzte Schifahrer eine Schnitt- und Knieverletzung zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.

Gegen 16.30 Uhr wollte ein 21-Jähriger gemeinsam mit mehreren Freunden im Schigebiet Mayrhofen/Ahornbahn über die "Talabfahrt" ins Tal zu fahren. Am Beginn der Abfahrt verlor der 21-Jährige jedoch seine Begleiter aus den Augen, weshalb er zur Talstation des sogenannten "Filzenlift" fuhr. Dort angekommen musste er feststellen, dass dieser Lift bereits außer Betrieb war. Er versuchte dann, im freien Skiraum abzufahren, verlor aber im steilen Gelände die Orientierung. Gegen 18 Uhr konnte eine Hubschrauberbesatzung den Mann in einer steilen Rinne unterhalb der Ahornbahn lokalisieren und unverletzt retten. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

