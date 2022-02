Schwerverletzte bei fünf Ski-Unfällen in Tirol: Mädchen muss ins Krankenhaus

Bei mehreren Ski-Unfällen in Jungholz, Sölden und im Stubaital sind mehrere Menschen verletzt worden. In Osttirol riss eine Lawinen einen Skitourengeher mit.

Schwerer Wintersport-Unfall in Ehrwald: Am Montag gegen 12 Uhr stießen eine 16-jährige Snowboardfahrerin und eine 11-jährige Skifahrerin zusammen. Laut Polizei fuhr die 16-Jährige aus Holland dem Mädchen an einer Pistenkreuzung in den Rücken. Die Holländerin wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen. Die 11-Jährige musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

Ski-Unfälle in Jungholz, Sölden und im Stubaital

Auch ein 69-jähriger Österreicher wurde auf einer Skipiste in Tirol verletzt. Offenbar fuhr ein bislang Unbekannter dem Mann im Skigebiet Jungholz über die Bretter - dadurch stürzte der 69-Jährige und wurde schwer verletzt. Der Unbekannte fuhr laut Polizei einfach weiter. Die Polizeiinspektion in Reutte sucht unter 059133 / 7150 Zeugen.

Auch in Lermoos kam es am Montag zu einem Wintersport-Unfall: Im Skigebiet Grubigstein stießen zwei Skifahrer zusammen. Laut Polizei ist aber noch nicht klar, wie es zu dem Unfall gekommen war - und auch die genauen Personalien der Skifahrer sind nicht bekannt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Zu schnell auf den Skiern unterwegs war eine 18-Jährige in Telfes im Stubaital. Wie die Polizei berichtet, rammte sie gegen 10 Uhr einen 37-jährigen Skifahrer - dabei wurde sie leicht verletzt. Ihr Unfallgegner allerdings musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.

Und auch in Sölden prallten zwei Wintersportler zusammen: Ein 22-jähriger Holländer und ein 46-jähriger Deutscher, der mit einem doppelten Unterarmbruch in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Lawinenabgang in Matrei in Osttirol

Großes Glück hatten zwei Skitourengeher in Osttirol. Laut Polizei wollten die beiden vom Gasthaus „Matreier Tauernhaus“ auf Gipfel des „Großvenediger´s" gehen - zwischen „Alter Prager Hütte“ und „Neue Prager Hütte“ löste sich ein Schneebrett und riss einen der beiden Tourengeher 100 Höhenmeter nach unten. Doch der Mann war zu keinem Zeitpunkt verschüttet und bleib unverletzt, so die Polizei. Der 29-Jährige verlor lediglich seinen linken Tourenski.

