Gaststätten, Hotels, Kultur: Vorarlberg beendet den Lockdown

Vorarlberg öffnet am 12. Dezember wieder alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Es gilt die 2G-Regel. Und es gibt weitere Einschränkungen und Auflagen.

11.12.2021 | Stand: 10:15 Uhr

In Vorarlberg endet in der Nacht zum Sonntag der Lockdown. Zumindest für Geimpfte und Genesene. Vorarlberg gehört neben Tirol und dem Burgenland zu den drei österreichischen Bundesländern, die sich am weitesten vorwagen.

Unter Einhaltung der 2G-Regel öffnen ab 12. Dezember alle Bereiche wie Handel, Gastronomie, Tourismus, körpernahe Dienstleister, Kultur und Sport, ebenso Schulen und der Jugendbereich.

Allerdings mit Einschränkungen. Neben 2G gelten eine Maskenpflicht im Inneren und die Sperrstunde um 23 Uhr, die von der Bundesregierung in Wien vorgegeben ist. Nachtgastronomie und Après Ski bleiben geschlossen. Für Veranstaltungen gibt es eine Obergrenze: mit festen Sitzplätzen drinnen maximal 2000 Besucher, ohne Sitzplätze maximal 25. Die Regeln gelten vorläufig bis 10. Januar.

„Wir können diese Öffnungen nur machen, wenn wir diese Regeln einhalten – ansonsten gibt es ein schlechtes Erwachen“, sagte Landeshauptmann Markus Wallners im Interview mit dem ORF.

Kunsthaus Bregenz nach Lockdown wieder geöffnet

Nach zweiwöchiger Schließung sind unter anderem das Kunsthaus Bregenz und das Vorarlberg Museum ab 12. Dezember wieder normal geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr.

Landestheater Vorarlberg spielt nach Lockdown wieder

Das Vorarlberger Landestheater nimmt seinen Spielplan wieder auf und zeigt am 12. Dezember ab 16 Uhr das Familienstück „Pünktchen und Anton“. Am 15. Dezember um 19.30 Uhr feiert Georg Büchners „Lenz“ Premiere.

