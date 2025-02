Frau aus Baden-Württemberg bei Skiunfall schwer verletzt

Eine Frau aus Baden-Württemberg ist beim Skifahren in Österreich gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die 64-Jährige stamme aus dem Ortenaukreis, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei.

Sie soll am Mittwoch im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach bei der Fahrt auf einer steilen Piste über den Rand hinaus gerutscht und dort gegen den bis zu sechs Metern entfernten Baum geprallt sein. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach einer Erstversorgung durch die Pistenrettung in eine Klinik in Innsbruck.