Stimmen und Reaktionen nach den Gemeinderatswahlen in Tirol - Impfskeptiker ärgern FPÖ

28.02.2022 | Stand: 10:32 Uhr

505.000 Tirolerinnen und Tiroler haben am Sonntag bei der Gemeinderatswahl 2022 die neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt und über die neue Zusammensetzung der Gemeinderäte entschieden. Nicht gewählt wurde in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und den Gemeinden Matrei am Brenner sowie in Mühlbachl und Pfons (Gemeindevereinigung). In der Gemeinde Wängle wurde bereits am 9. Januar gewählt und in der Gemeinde Musau wurden keine Listen eingereicht, deshalb wurde auch hier nicht am Sonntag gewählt.

Gemeinderatswahlen 2022 in Tirol: Das sind die Ergebnisse

273 der 277 Gemeinden haben am 27. Februar gewählt, die Wahlbeteiligung lag nach Informationen der Tiroler Tageszeitung bei 66,33 Prozent. Bei den Bürgermeisterwahlen konnte sich die ÖVP (Österreichische Volkspartei) meist durchsetzen."Die Demokratie in Tirol lebt, das zeigen die 273 unterschiedlichen Wahlgänge", sagt ÖVP-Chef Landeshauptmann Günther Platter. Doch neben Gewinnen fährt die ÖVP auch Verluste ein. In seiner Heimatgemeinde Zams erhielt Platter einen Dämpfer. Dort stellt nun die SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) den Bürgermeister.

Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer nennt das Ergebnis in Zams "eine Sensation". Landesweit konnte die SPÖ Mandatszugewinne erzielen. Doch: "Es wäre keine Gemeinderatswahl, wenn es nicht auch ein paar Wermutstropfen gäbe", sagt Dornauer. In Wörgl und Schönwies musste die SPÖ eine Niederlage einstecken.

Die NEOS (Das Neue Österreich und Liberales Forum) "konnten trotz den herausfordernden Rahmenbedingungen einige Erfolge erzielen", so NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer. Auch die Grünen können sich freuen: Sie haben bei der Gemeinderatswahl 2022 in Tirol in fast allen Gemeinden zugelegt und ihre Mandate teilweise verdoppelt. "Ein sensationelles Ergebnis an einem weltpolitisch stimmungstrübenden Tag", sagt Grünen-Landessprecher Christian Altenweisl.

FPÖ verliert Stimmen an die MFG

Die noch junge und impfkritische Partei MFG (Menschen-Freiheit–Grundrechte) zieht in 47 Tiroler Gemeinden in den Gemeinderat ein. Angetreten war sie in 50 Gemeinden. In Kufstein wurde die Bewegung sogar drittstärkste Kraft. Die Bürgermeister-Kandidaten der MFG konnten sich in keiner Tiroler Gemeinde durchsetzen. Trotzdem: "In einem schwarzdominanten Land schon ein gutes Ergebnis", sagt Bernhard Schmidt, Chef der MFG-Bewegung in Tirol. Schmidt will nun an der Organisation weiterarbeiten, um bei der Landtagswahl 2023 in ganz Tirol antreten zu können. Die MFG kandidierte erstmals im September 2021 bei der Wahl zum Landesparlament in Oberösterreich und zog mit mehr als sechs Prozent der Stimmen in den Landtag ein.

Die Zugewinne der MFG gingen zulasten der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs). "Überall dort, wo die MFG kandidiert hat, haben wir verloren", sagt der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. "Dieser Zustand ist unbefriedigend, wenn eine Partei, die nicht im Parlament vertreten ist und von der man außer Kritik an den Corona-Maßnahmen nicht weiß, wofür sie steht, plötzlich auf kommunaler Ebene reüssiert", so Abzwerger. Die FPÖ blickt auf die Gemeinderatswahl in Österreich mit "einem freudigen und einem weinenden Auge."

Bürgermeisterwahlen: In diesen Tiroler Gemeinden kommt es zur Stichwahl

In mehreren Gemeinden wird es am 13. März zu Stichwahlen kommen. Hier der Überblick:

Bezirk Imst: Imst, Obsteig, Nassereith, Haiming, Wenns

Imst, Obsteig, Nassereith, Haiming, Wenns Bezirk Kitzbühel: Fieberbrunn, Kirchberg, St. Ulrich

Fieberbrunn, Kirchberg, St. Ulrich Bezirk Lienz: Ainet

Ainet Bezirk Schwaz: Schwaz, Fügenberg, Terfens, Stumm, Hart, Mayrhofen, Eben am Achensee, Weer, Wattens, Jenbach

Schwaz, Fügenberg, Terfens, Stumm, Hart, Mayrhofen, Eben am Achensee, Weer, Wattens, Jenbach Bezirk Kufstein: Kufstein, Wörgl, Angerberg, Kramsach, Langkampfen

Kufstein, Wörgl, Angerberg, Kramsach, Langkampfen Bezirk Innsbruck-Land: Neustift, Axams, Völs, Hall, Ampass, Volders

