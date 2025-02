Hund frisst Giftköder in Vorarlberg und stirbt

Am Montag ist ein Hund in Vorarlberg mutmaßlich an einem Giftköder gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war die Hundehalterin am Sonntag gegen 20 Uhr mit ihrem Hund im Bereich „Unteres Tobel“ in Götzis unterwegs.

Giftköder in Götzis in Vorarlberg ausgelegt

Dort fraß der Hund etwas Unbekanntes. Später zeigte er eindeutige Vergiftungssymptome. Die Polizei fand Fleischstücke in dem Bereich, in dem die Frau spazieren war, und stellte diese sicher. Diese werden nun im gerichtsmedizinischen Institut analysiert.

Hinweise zum Täter oder den Tätern hat die Polizei bislang nicht.

