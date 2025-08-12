Polizei entdeckt abgestürzten Wanderer an der Hammerspitze - Wer ist der tote Mann?

Ein toter Wanderer ist am Montagabend, 11.8.2025, an der Hammerspitze in Trins (Tirol) entdeckt worden. Wer der Mann ist, ist bislang unklar.

Passanten fanden nach Angaben der Tiroler Polizei aus Seefeld am Montag, 11.8.2025, einen herrenlosen Rucksack im Gemeindegebiet von Trins. Und zwar im Bereich zwischen Hammerspitze (2634 Meter) in Richtung Padasterjochhaus bei Trins. Sie setzten daraufhin einen Notruf ab.

Hubschrauber-Team der Polizei entdeckt Mann unterhalb der Hammerspitze

Daraufhin startete die Polizei eine Suchaktion. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ entdeckte am Montagabend, 11.8.2025, gegen 20.10 Uhr etwas unterhalb des Gipfels der Hammerspitze - etwa 150 bis 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Das Team identifizierte einen Mann, der sich nicht mehr bewegte und im Bereich einer steilen Rinne lag.

Anschließend flogen die Retter mit dem Hubschrauber „Christophorus 1“ zu der entdeckten Person unterhalb des Gipfels der Hammerspitze. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Identität des toten Wanderers ist bislang unklar

Wer der tote Wanderer ist, ist derzeit noch unklar. Die Identität des Mannes konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Die Erhebungen sind nach ANgaben der Tiroler Polizei aber im Gange.

Die Leiche des toten Alpinisten konnte zudem am Montag, 11.8.2025, wegen der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr geborgen werden. Die Bergung der Leiche ist für Dienstagmorgen, 12.8.2025, geplant.

