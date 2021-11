Österreichs kurioser Kampf gegen Corona: Absichtliche Ansteckung und ein Anti-Wurm-Mittel

In Heiterwang bei Füssen wollen sich Menschen absichtlich mit Corona infizieren - ein Anti-Wurm-Mittel wird Verkaufsschlager. Doch Experten warnen.

Die vierte Corona-Welle fegt über Deutschland und Österreich. Rekord-Inzidenzwerte, übervolle Intensivstationen: Im Bundesland Salzburg ist die Lage so dramatisch, dass Ärzte die Triage vorbereiten.

Ganz klar: Gegen die aktuelle Pandemie-Lage muss etwas getan werden. Und insbesondere österreichische Impfskeptiker scheinen beim Kampf gegen Corona und die scharfen Maßnahmen der Regierung kreativ zu werden. So wollen sich in Heiterwang in Tirol in der Nähe von Füssen offenbar Menschen bewusst mit Covid-19 anstecken.

"Corona-Jäger": Kaffeekränzchen bei Corona-Patienten

Zur Melange bei Infizierten? Das solle in der kleinen Gemeinde gerade offen ausgesprochen - und probiert werden, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Ein Heiterwanger habe der Zeitung gesagt, er wisse von einer Gruppe Nichtgeimpfter und vor längerer Zeit Erkrankter im Ort, bei denen bald der Genesen-Status abliefe. Den oder einen Impfnachweis braucht es in Österreich allerdings, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und impfen lassen wollen sie sich nicht. Sogenannte "Corona-Jäger" sollen nun also intensiv den Kontakt mit Infizierten suchen.

Die Zeitung zitiert den frisch Genesenen, der anonym bleiben will: "Die wollten durch bewusste Ansteckung ein zweites Mal krank werden. Nur leider scheinen bei ihnen die Antikörper noch so stark zu sein, dass es niemandem gelungen ist.“ Bei 531 Einwohnern sind am Mittwoch zwölf Menschen positiv getestet worden, teilt die Landesregierung Tirol mit.

FPÖ-Chef Kickl hat Corona - zuvor empfahl er Entwurmungsmittel Ivermectin

In Österreich ist der impfskeptische Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, an Covid-19 erkrankt. Der Politiker berichtete am Montag auf Facebook, dass bei ihm und seinen Familienmitgliedern Symptome aufgetreten seien. "Ich muss Euch leider mitteilen, dass ich heute von Seiten der Gesundheitsbehörde die Nachricht bekommen habe, dass ein PCR-Test, den ich gestern abgegeben habe, positiv ist", schrieb der 53-jährige Parteichef.

Pikant dabei: Im November empfahl Kickl das Entwurmungsmittel Ivermectin gegen Corona. Doch der Verkaufsschlager - üblicherweise bei Pferden eingesetzt - ist nicht ungefährlich.

Das Anti-Wurm-Mittel, laut ORF vor allem in Oberösterreich sogar teils ausverkauft, habe schon mehrfach zu Vergiftungen geführt, so der Sender. Nach ORF-Angaben warnte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitsbereich (BASG) bereits im März davor, das rezeptpflichtige Medikament gegen Covid-19 einzunehmen. Auf Twitter trendet am Mittwochvormittag der Hashtag #Entwurmungsmittel. (mit AZ und dpa)