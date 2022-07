Jugendlicher bei Skiunfall am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Bei einem Skiunfall am Hinturxer Gletscher in Tirol wurde am Dienstag ein 13-Jähriger aus den USA schwer verletzt.

05.07.2022 | Stand: 21:36 Uhr

Bei einem Skiunfall am Hintertuxer Gletscher in Tirol wurde am Dienstag ein 13-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, nahm der Jugendliche an einem Trainingscamp zum Skifahren teil. Nachdem das Training gegen 12 Uhr wegen des schlechten Wetters abgebrochen wurde, fuhren die Teilnehmer in Richtung Tal.

Tirol: 13-Jähriger bei Skiunfall am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Auf der Fahrt zu den gefrorenen Wandliften dürfte der 13-Jährige falsch abgebogen sein, so die Polizei. In der Folge fuhr er abseits der anderen Teilnehmer auf die Piste Nummer drei. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er auf einer Querfahrt, geriet über den Pistenrand hinaus und blieb in einer Senke liegen.

Eine zufällig vorbeifahrende Skifahrerin entdeckte mehrere Teile einer Skiausrüstung auf der Piste und fand so den Verunfallten. Sie setzte dann die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort und einer terrestrischen Bergung musste der Schwerverletzte vom Tal aus in ein Krankenhaus geflogen werden.

