Betrunkener fährt in Graben, Auto kippt um, Fahrer legt sich in Hütte schlafen

Kurioser Unfall auf der Diezlinger Straße in Hörbranz (Vorarlberg). Einsatzkräfte fanden einen schlafenden Fahrer vor, der zuvor einen Unfall gebaut hatte.

15.10.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Der Arbeiter war gegen 3 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug auf der Diezlinger Straße in Hörbranz unterwegs gewesen. Der 32-Jährige wollte in eine Hauseinfahrt einfahren, fuhr jedoch zu weit worauf das Fahrzeug in den Straßengraben rutschte.

Hörbranz: Betrunkener legt sich nach Unfall in Bauhütte schlafen

Der Wagen kippte schließlich seitlich um. Der Lenker kletterte aus dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle um sich in einer Bauhütte in der Nähe schlafen zu legen. Durch den Unfall wurden Anrainer geweckt, diese alarmierten die Einsatzkräfte.

Durch den Unfall wurde das Fahrzeug auf der linken Seite stark beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkomattest ergab 1,68 Promille. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Hörbranz aus dem Straßengraben geborgen.

