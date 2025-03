Hund beißt Langläufer in der Loipe bei Berwang

Schmerzhafte Biss-Attacke im Gemeindegebiet von Berwang in Tirol: Am Samstagvormittag kurz nach 10 Uhr wurde ein 56-jähriger Österreicher beim Langlaufen in einer Loipe vom frei laufenden Hund eines 37-jährigen Österreichers in die linke Wade gebissen.

Berwang: Langläufer muss nach Hundebiss ins Krankenhaus

Der Langläufer versuchte sich noch mit seinen Stöcken zu schützen, als das Tier auf ihn zulief. Trotzdem konnte der Hund ihn ins Bein beißen. Der Hundebesitzer konnte erst nach dem Biss eingreifen und sein Tier unter Kontrolle bringen. Der 37-Jährige wird angezeigt. Der verletzte Langläufer wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht.

Lesen Sie auch: Bei einem Zusammenstoß zweier Skifahrerinnen hat sich eine Frau schwer verletzt. Die andere fuhr weiter, ohne zu helfen. Die Polizei sucht nun nach ihr.