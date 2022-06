Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Vorarlberg

Bei einem schweren Unfall bei Innerbraz in Vorarlberg wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Was passiert ist.

14.06.2022 | Stand: 21:06 Uhr

Bei einem schweren Unfall am Dienstagmittag bei Innerbraz in Vorarlberg wurden drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer gegen 12.45 Uhr auf der S16 in Richtung Deutschland gefahren. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Fahrerseite eines entgegenkommenden Sattelzugs.

Unfall auf der S16 in Vorarlberg: Drei Menschen verletzt

Anschließend kollidierte das Auto frontal mit einem Motorrad, das hinter dem Lkw fuhr. In der Folge stürzten der Motorradfahrer und seine Beifahrerin. Der 80-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 57-jährige Motorradfahrer und seine 59-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Am Auto und am Motorrad entstand Totalschaden. Der Lkw wurde an der Fahrerseite beschädigt.

Die S16 in Vorarlberg war zwei Stunden lang komplett gesperrt. Danach wurden bis etwa 16.45 Uhr wechselseitige Anhaltungen durchgeführt.

