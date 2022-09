Unbekannter schlägt zwei 18-Jährige in Innsbruck

Ein Unbekannter hat in Innsbruck in Tirol zwei 18-Jährige geschlagen und verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

17.09.2022 | Stand: 13:44 Uhr

In Innsbruck hat ein Unbekannter zwei 18-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag verletzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, haben ein Mann und sein 19-jähriger Begleiter in der Nacht gegen 2.45 Uhr eine Gruppe Jugendliche im Bereich des Südtiroler Platzes angesprochen. Die beiden Männer pöbelten die Jugendlichen an und bedrohten sie offenbar mit einem Schlagring.

Der bislang unbekannte Mann schlug dann zwei 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Täter konnte flüchten, sein 19-jähriger Begleiter wurde von der Polizei geschnappt. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zur Vernehmung auf die Dienststelle. Im Anschluss setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Der Rettungsdienst brachte einen der verletzten 18-Jährigen ins Krankenhaus, der andere begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief zunächst ergebnislos. Weitere Ermittlungen folgen.

