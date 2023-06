39-Jähriger notoperiert und im künstlichen Koma - 13-Jähriger tatverdächtig

Ein 13-Jähriger soll einen 39-Jährigen so ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser im Krankenhaus in Innsbruck notoperiert werden musste. Der Grund ist unklar.

09.06.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Ein 13-Jähriger wird verdächtigt, einen 39-Jährigen angegriffen zu haben, der dadurch so starke Kopfverletzungen erlitt, dass er in der Klinik in Innsbruck notoperiert werden musste. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Mann nun im künstlichen Koma.

Warum der Jugendliche den 39-Jährigen krankenhausreif schlug, ist bisher nicht bekannt

Der mutmaßliche jugendliche Täter versetzte dem 39-Jährigen wohl einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. Dieser verlor das Gleichgewicht, stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Nach ersten Befragungen ist der 13-Jähriger der Polizei zufolge "dringend tatverdächtig". Das Motiv ist bisher noch unklar - die Polizei ermittelt.

