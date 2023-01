Bargeld, Kokain und Damenschuhe: Polizei nimmt Zuhälter in Tirol fest

Vier Frauen soll ein 28-Jähriger in Tirol zur Prostitution gezwungen haben. Die Polizei durchsucht Häuser, friert Konten ein und kommt ihm auf die Schliche.

11.01.2023 | Stand: 16:46 Uhr

Einen mutmaßlichen Zuhälter hat die Polizei in Tirol festgenommen. Der 28-Jährige Rumäne steht neben anderen Vergehen im Verdacht, mindestens vier rumänische Frauen in die Prostitution geführt und ihnen die Erträge abgenommen zu haben, so die Österreichischen Behörden.

Bereits im November durchsuchten Polizisten Wohnungen und Häuser, ebenso wie zwei Konten im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen. Dabei beschlagnahmten die Polizisten das Vermögen auf den Konten.

Polizei fasst Zuhälter in Tirol: Gestohlene Damenschuhe, Kokain und Bargeld gefunden

Bei zwei Hausdurchsuchungen in Innsbruck stellten die Beamten dann 33.500 Euro Bargeld sowie 65 Paar hochwertige Damenschuhe im Wert von etwa 26.000 Euro und über 70 Gramm Kokain sicher. Die Damenschuhe sind laut Polizei gestohlen, der rechtmäßige Besitzer sei bereits ausfindig gemacht worden, berichten die Beamten. Bei den Hausdurchsuchungen wurden drei Frauen bei der Ausübung illegaler Prostitution mit zwei Freiern erwischt.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen in anderen Vergehen laufen weiter. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Drogenbesitzes und Zuhälterei.

