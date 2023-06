Jäger erlegt aggressive Kuh in Münster

Eine Kuh ist am Mittwoch in Tirol ausgebrochen. Weil sie sich nicht einfangen ließ und äußerst aggressiv war, musste sie erlegt werden.

08.06.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Am Mittwochabend hat ein Jäger eine entlaufene Kuh erlegen müssen. Wie die Polizei berichtet, war das Tier am Nachmittag in Münster in Tirol ausgebüxt. Der Besitzer fand die Kuh am Abend auf einem Feldweg zwischen der A12 und den Bahngleisen.

Entlaufene Kuh in Tirol: Jäger erlegt das aggressive Tier

Er versuchte erfolglos, sie einzufangen. Die Kuh verhielt sich sehr aggressiv und drohte entweder auf die Autobahn oder das Bahngleis zu laufen. In Rücksprache mit der Polizei und einem Tierarzt wurde sie schließlich von einem Jäger erlegt.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.