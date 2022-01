Mysteriöser Vorfall in Jenbach (Tirol): Ein Mann kommt mit blutverschmiertem Gesicht nach Hause und kann sich an kaum etwas erinnern. Das ist bislang bekannt.

Mit blutverschmiertem Gesicht ist ein Österreicher am Dienstagvormittag nach Hause gekommen. Der 74-Jährige war laut Polizei nach einer Wanderung nahe der Rodelhütte Jenbach/St. Margarethen gegen 10 Uhr zurückgekehrt. Er sagte gegenüber seinen Angehörigen, dass er ab dem Kreisverkehr Jenbach (Ausfahrt A12/Innstraße) so gut wie keine Erinnerung mehr habe. Nur so viel: Die Fahrertür eines Lkws sei aufgegangen.

Schäden und Abriebspuren an der Jacke des Verletzten

An der Jacke des Mannes bemerkten die Angehörigen Schäden und Abriebspuren. So könne ein Zusammenhang mit einem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Die Ärzte im Krankenhaus können Theorie nicht bestätigen

Der 74-Jährige wurde am Dienstag von seiner Schwiegertochter in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ärzte stellten bei dem Mann Verletzungen am Gesicht, linken Knie und am rechten Handrücken fest. Erste Untersuchung in der Klinik ergaben allerdings keine Hinweise auf ein Unfallgeschehen mit einem Fahrzeug.

Wie wurde der 74-Jährige in Jenbach verletzt?

Da der Österreicher Erinnerungslücken hat, ist nicht klar, ob tatsächlich ein Zusammenhang mit einem unbekannten Lkw besteht. Oder ob der Mann gestürzt war oder auf andere Weise verletzt worden war.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wer den 74-Jährigen mit blutverschmiertem Gesicht am Dienstag gegen 10 Uhr nahe des Kreisverkehrs Jenbach an der Ausfahrt zur A12 an der Innstraße gesehen hat oder weitere Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Jenbach melden unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7252-100.

