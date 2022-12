Mann knallt bei Rangelei mit Krampus mit dem Kopf auf den Boden

Bei einer Rangelei in Kartitsch (Tirol) mit einem verkleideten Krampus knallt ein 34-Jähriger mit dem Kopf auf dem Boden. Der Mann bleibt bewusstlos liegen.

07.12.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Ein Österreicher ist bei einem Streit mit einem Jugendlichen schwer am Kopf verletzt worden. Der 34-Jährige war laut Polizei am Abend vor einem Lokal in Kartitsch ( Tirol). Dort kam es zu einer Rangelei mit einem 16-Jährigen, der als Krampus verkleidet war.

34-Jähriger bei Rangelei in Kartitsch mit Krampus am Kopf verletzt

Im Zuge dessen fiel der Mann mit dem Kopf auf den Boden und blieb bewusstlos liegen. Zufällig war ein Rettungssanitäter vor Ort, der sich um den Verletzten kümmerte und erste Hilfe leistete. Die Rettung brachte den 34-Jährigen anschließend in das Krankenhaus nach Lienz. Der Mann ermitt schwere Verletzungen am Kopf.

