Unbekannter versucht in Kematen Kind ins Auto zu zerren

Am Montagnachmittag, 17. März, erstattete die Mutter eines elfjährigen Mädchens bei der Polizei Kematen in Tirol eine Anzeige. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass ihre Tochter gegen 13.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule im Bereich der Zwölfergasse in Kematen von einem unbekannten Mann belästigt worden sei.

Mann bedrängt in Kematen Mädchen mit Auto und versucht sie zu entführen

Der Mann soll laut Polizeiangaben die Elfjährige mit einem Auto bedrängt bzw. am Weitergehen gehindert haben. Das Mädchen schilderte der Polizei, dass der Unbekannte sie dann an den Armen gepackt und versucht habe, sie in das Fahrzeug zu ziehen.

Mädchen setzt sich zur Wehr und kann fliehen - Polizei sucht Unbekannten

Die Elfjährige setzte sich zur Wehr und konnte sich schließlich aus dem Griff befreien und flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zweckdienliche Hinweise können an die Polizei Kematen weitergegeben werden.