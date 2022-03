Einjähriges Kind fällt in Walchensee und ertinkt

Tragisches Unglück am Walchensee: Ein einjähriges Kind war unbeobachtet zum See gelaufen und hineingefallen. Die Eltern fanden es auf dem Wasser treibend.

21.03.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Am Sonntagmittag ist ein einjähriges Kind in den Walchensee ( Tirol) gestürzt und gestorben. Das Kleinkind hatte nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr auf der Terrasse eines in der Nähe gelegenen Gasthauses gespielt und war dann in einem unbeobachteten Moment in Richtung See gelaufen. Am Ufer war es dann ins Wasser gestürzt.

Kind stirbt im Walchsee: Reanimation bleibt erfolglos

Die Eltern machten sich kurz darauf auf die Suche nach dem Kind und fanden es auf dem Wasser treibend. Die Mutter holte das Kind aus dem See und begann den Angaben zufolge sofort mit einer Reanimation. Über eine Stunde lang versuchten die Mutter und herbeigeilte Rettungskräfte das Kind zu reanimieren - ohne Erfolg.

