Einbruch in Hotel in Kitzbühel: Diebe klauen Uhren und Schmuck

28.04.2022 | Stand: 19:06 Uhr

In Kitzbühel ( Tirol) sind Unbekannte in ein Hotel eingebrochen und haben dort ausgestellte Uhren und Schmuck gestohlen. Wie die Polizei berichtet, sind die Diebe in der Nacht des Donnerstag, 28. April, zwischen drei und sechs Uhr auf noch unbekannte Weise in das Hotel eingedrungen.

Einbruch in Hotel in Kitzbühl: Diebe klauen Schmuck und Uhren

Sie verschafften sich unbemerkt Zutritt zu Glasvitrinen, die ein Juwelier zu Ausstellungszwecken in dem Hotel aufgestellt hatte. In den Vitrinen befanden sich verschiedene hochpreisige Uhren und wertvolle Schmuckstücke. Die Einbrecher brachten die Vitrinen, die nach Polizeiangaben jeweils 100 Kilogramm wogen, in den Außenbereich der Wellnessanlage des Hotels. Dort brachen sie die Sicherheits- und Panzerverglasung auf und entnahmen insgesamt acht Uhren und anderen Schmuck.

Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt, sie dürfte laut Polizei aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

