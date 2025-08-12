Kletterer in Tirol verunglückt – wie ein Freund aus Deutschland ihm half

Bei einem Kletterunfall am Sonntag am Klettersteig Talbach in Hippach (Tirol) hat sich ein 67-jähriger Deutscher verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Kletterer mehrmals aus und fiel kraftlos in sein Klettersteigset.

Kletterer bittet Freund in Deutschland um Hilfe

Weil er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte, bat er einen Freund in Deutschland um Hilfe. Dieser kontaktierte eine nahegelegene Alphütte, wodurch die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Zwischenzeitlich leisteten vorbeikommende Klettersteiggeher dem Verletzten Erste Hilfe. Einsatzkräfte bargen den Verletzten schließlich mit dem Hubschrauber mittels Tau und flogen ihn in ein Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at