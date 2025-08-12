Icon Menü
Deutscher Kletterer bei Unfall am Klettersteig Talbach in Hippach verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Unfall an Klettersteig

Kletterer in Tirol verunglückt – wie ein Freund aus Deutschland ihm half

An einem Klettersteig in Tirol hat sich ein Deutscher verletzt. Die Rettugskräfte bargen ihn mit dem Hubschrauber.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Einsatzkräfte bargen den Verletzten mit dem Hubschrauber.
    Einsatzkräfte bargen den Verletzten mit dem Hubschrauber. Foto: Marc John / imago (Symbolfoto)

    Bei einem Kletterunfall am Sonntag am Klettersteig Talbach in Hippach (Tirol) hat sich ein 67-jähriger Deutscher verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Kletterer mehrmals aus und fiel kraftlos in sein Klettersteigset.

    Kletterer bittet Freund in Deutschland um Hilfe

    Weil er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte, bat er einen Freund in Deutschland um Hilfe. Dieser kontaktierte eine nahegelegene Alphütte, wodurch die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

    Zwischenzeitlich leisteten vorbeikommende Klettersteiggeher dem Verletzten Erste Hilfe. Einsatzkräfte bargen den Verletzten schließlich mit dem Hubschrauber mittels Tau und flogen ihn in ein Krankenhaus.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
