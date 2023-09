Deutscher stürzt beim Abstieg von der Köllenspitze und wird bewusstlos

Bei einem Alpinunfall beim Abstieg von der Köllenspitze zog sich ein deutscher Bergsteiger am Freitag Verletzungen am Kopf und an den Armen zu.

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, startete am Freitagvormittag (1. 9.2023) ein 59-jähriger Deutscher von der Bergstation der Sonnenbergbahnen Grän (Tannheimer Tal) eine mehrstündige Bergtour. Über Klettersteige erreichte er am Nachmittag den Gipfel der Köllenspitze.

Beim Normalabstieg von dort in Richtung „Nesselwängler Scharte“ (Gemeindegebiet Musau) stürzte der Deutsche gegen 16.30 Uhr in 2124 Meereshöhe. Er verletzte sich dabei am Kopf und an den Armen. Er verlor eigenen Angaben zufolge auch kurzzeitig das Bewusstsein.

Deutscher Alpinist stürzt unterhalb der Köllenspitze: Kein Notruf möglich

Weil er an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatte und deshalb keinen Notruf absetzen konnte, musste er weiter bis zur Musauer Alm absteigen. Dort wurde von einem anwesenden Bergretter die Rettungskette in Gang gesetzt und bis zum Eintreffen der Bergrettung Erste Hilfe geleistet. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 59-Jährige nach der Erstversorgung von der Bergrettung Reutte in das dortige Krankenhaus gebracht.

Der Normalweg auf die Köllenspitze ist die einfachste Route, um auf den Gipfel kommen. Ab der „Nesselwängler Scharte“ führt die Tour in leichter Kletterei zum Gipfelkreuz auf 2238 Metern. Der Schwierigkeitsgrad liegt im oberen ersten Grad, stellenweise auch UIAA2. Es gibt an den Schlüsselstellen Drahtseilversicherungen und Metallbügel im Fels, die den Auf- und Sbstieg erleichtern. Die Köllenspitze gehört neben der benachbarten Roten Flüh, dem Gimpel und der Gehrenspitze zu den sogenannten Tannheimer Riesen. Touren auf die Köllenspitze starten entweder in Nesselwängle im Tannheimer Tal, oder von der Bärenfalle bei Reutte über das Raintal.

