Beim Klettern in Vorarlberg: Felsblock löst sich und trifft deutschen Bergsportler

Zwei Bergsportler haben sich am Sonntag (7. September 2025) beim Klettern in Wald am Arlberg verletzt. Wie die Polizei mitteilt, begannen ein 26-jähriger Tourenführer und sein 24-jähriger Begleiter ihre Wanderung gegen 7 Uhr morgens am Klösterle.

Von dort aus wanderten sie über den Spullersee in Richtung Roggalspitze. Gegen 10 Uhr erreichten die beiden Bergsportler aus Deutschland die Westwand in die Kletterroute „Direke Westwand“. Die Route hat den Schwierigkeitsgrad 5 (UIAA) und ist damit nur für Fortgeschrittene geeignet.

Felsblock löst sich und trifft Kletterer am Roggalspitze

Dort hielt sich der 26-Jährige zwischen der siebten und der achten Seillänge an einem Felsblock fest. Als er den Griff belastete, löste sich plötzlich ein etwa 100 Kilogramm schwerer Felsblock von der Wand.

Dieser traf erst die rechte Hand und danach den rechten Fuß des 26-jährigen Kletterers. Zeitgleich stürzte er etwa 20 Meter in die Sicherungskette.

Verletzte Kletterer aus Deutschland mit Hubschrauber geborgen

Nach dem Sturz seilten sich die beiden Männer laut Polizei etwa 7 Meter ab, um eine sichere Stelle zu finden, um sich mit dem Hubschrauber bergen zu lassen. Die Bergsportler aus Deutschland erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

