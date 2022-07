Kokain und Cannabis: Unter Drogen stehender Lastwagenfahrer auf der Rheintalautobahn erwischt

Unter dem Einfluss von Rauschgiften ist ein Lastwagenfahrer mit einem 40 Tonnen schweren Sattelzug gefahren. Die Polizei stoppte ihn in Vorarlberg.

27.07.2022 | Stand: 19:58 Uhr

Unter dem Einfluss von Drogen ist ein Lastwagenfahrer am Mittwoch auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten am Morgen dort Auto- und Lastwagenfahrer. Dabei fiel ihnen der Fahrer eines Sattelzugs auf, der drogenpolitische Symptome zeigte.

Rheintalautobahn in Vorarlberg: Lkw-Fahrer unter Drogen unterwegs

Ein Drogenspeichelschnelltest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Der Mann hatte sowohl Cannabis als auch Kokain genommen. Der Fahrer musste sich anschließend einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Der Arzt stellte eine Fahruntauglichkeit fest.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten nahmen ihm seinen Führerschein an Ort und Stelle ab.

