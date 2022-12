Krampus randaliert in Längenfeld - Polizei ermittelt

Ein Krampus hat in Längenfeld (Tirol) ein Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt

05.12.2022 | Stand: 06:22 Uhr

Dieser Krampus schlug offenbar über die Stränge: Am Sonntag (4. Dezember 2022) gegen 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter, verkleidet als Schreckensgestalt, ein Auto. Der Fahrer hatte im Bereich der Kirche in Längenfeld verkehrsbedingt anhalten müssen. Der Krampus schlug mit einer Rute auf das Fahrzeug, bewarf die Windschutzscheibe mit Eiern und touchierte das Fahrzeug mit der am Rücken angebrachten Kuhglocke, teilt die Polizei mit. Dabei entstanden am Wagen Kratzer und Lackabriebe in derzeit unbekannter Höhe.

Um 21.30 Uhr wurde im selben Bereich ein weiterer Vorfall bekannt, wobei ein Krampus von einem Zuschauer gefilmt wurde und dieser den Zuschauer angriff und dabei sein Mobiltelefon beschädigte. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt sind laufend.

Lesen Sie auch: Autofahrer fährt in Heiterwang Schülerin (9) an und flüchtet