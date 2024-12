Krampus schlägt mit Rute zu - junge Besucherin verletzt

Beim traditionellen Imster Krampuslauf hat ein Krampus am Samstag (30.11.2024) eine 22-jährige Besucherin schwer verletzt. Laut aktuellem Polizeibericht schlug der Unbekannte mit einer hölzernen Rute mit erheblicher Gewalt auf die linke Hand der Frau ein.

Junge Frau bei Krampuslauf Imst verletzt

Nach Angaben der Beamten schwoll die Hand daraufhin stark an. Die Besucherin konnte ihre Finger nicht mehr vollständig bewegen und suchte deshalb ein nahegelegenes Krankenhaus auf.

Die Polizeiinspektion Imst sucht nun nach Zeugen, die die Körperverletzung beobachtet haben. Diese Informationen sind wichtig:

Wann? Samstag, 30. November gegen 17.27 Uhr

Wo? Kramergasse in Imst

Was? Körperverletzung mit hölzerner Rute

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/7100 zu melden.

Krampus-Umzug in Anras: Frau verliert fast Fingerspitze

Ebenfalls am Samstagabend kam es bei einem weiteren Tiroler Krampus-Umzug zu einer Körperverletzung. Einer 51-Jährigen wurde dabei eine ihrer Fingerspitzen fast vollständig abgetrennt.

Die Besucherin geriet in Anras mit ihrer linken Hand in eine Engstelle des Absperrgitters, das laut Polizei von einem Krampus hin und her gerüttelt wurde. Dabei trennte das Gitter der Frau beinahe eine Fingerkuppe ab. Die 51-Jährige wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

