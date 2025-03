Tiroler Wirt attackiert mutmaßliche Schokoladen-Diebe mit Heugabel

In Ladis in Tirol hat ein Wirt in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht drei mutmaßliche Schokoladendiebe mit einer Heugabel angegriffen. Die drei jungen Männer wurden dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Laut eigenen Angaben wollten die drei Deutschen im Alter von 17, 18 und 20 Jahren Süßigkeiten aus einem Automaten kaufen, der auf der Terrasse vor einem Restaurant stand.

Demnach hätten sie Münzen in den Automaten geworfen, doch dieser gab ihnen ihre Schokolade nicht aus. Daher rüttelte einer Männer an dem Gerät, bis Ware in den Ausgabeschlitz fiel. Anschließend aßen sie die Schokolade auf einer Bank.

Männer nach Vorfall in Krankenhaus behandelt

Ein Zeuge hatte die Gruppe aus einiger Entfernung beobachtet und informierte den Wirt des Restaurants über den Vorfall. Der 46-Jährige fuhr daraufhin zu seinem Restaurant und stellte die Männer zur Rede.

Zudem soll er sie mit einer mitgebrachten Heugabel angegriffen haben. Die drei Deutschen erlitten schwere Verletzungen und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei zeigte den Wirt an.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.