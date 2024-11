Schockierender Angriff in Tirol: 14-Jähriger sticht mit Messer auf Kuh ein

Die Polizei in Tirol ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen einen Jugendlichen in Landeck. Der 14-Jährige wird verdächtigt, am Samstagnachmittag (23.11.2024) in einen Kuhstall eingedrungen zu sein. Dort soll er auf eine Kuh zwei Mal mit einem Messer gestochen zu haben. Das Tier wurde schwer verletzt, wie die Tiroler Polizei mitteilt.

Jugendlicher sticht auf Kuh ein: Nachbarin verscheucht Täter

Eine Nachbarin sah den zunächst unbekannten Jugendlichen im Stallbereich und verscheuchte ihn durch lautes Schreien. Im Zuge einer Fahndung konnte der 14-Jährige kurze Zeit später in Zams angehalten und festgenommen werden.



Die Erhebungen wegen des Verdachts der Tierquälerei und Übertretung nach dem Waffengesetz sind im Gange, teilte die Tiroler Landespolizei mit.

Zu den genauen Umständen und dem Motiv für die mutmaßliche Tat äußerte sich die Polizei vorerst nicht.