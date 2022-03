Wohnhaus in Langkampfen gerät in Brand - Familie mit Säuglingen rettet sich ins Freie

Großeinsatz der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen in Langkampfen (Tirol): Das Reihenhaus einer Familie gerät in Brand, die Flammen breiten sich rasant aus.

15.03.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Ein Haus hat am frühen Dienstagmorgen in Langkampfen ( Tirol) gebrannt. Die Fassade des Reihenhauses war laut Polizei gegen 0.10 Uhr in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich daraufhin von der Fassadendämmung bis zur Verschalung des Dachstuhles aus. In dem Haus war eine Familie mit zwei Säuglingen und einem sechsjährigen Mädchen.

Familie mit drei Kindern rettet sich bei Brand ins Freie

Die Familie konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Die Eltern und Kinder blieben unverletzt. Da die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurde die Familie in einem Hotel untergebracht.

Hoher Schaden am Gebäude in Langkampfen

Die Feuerwehren Unterlangkampfen, Niederbreitenbach, Oberlangkampfen und Kufstein verhinderten, dass sich die Flammen weiter rasch ausbreiten konnten. An der Fassade des Gebäudes sowie im Obergeschoss entstand erheblicher Sachschaden.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehren waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und etwa 100 Kräften im Einsatz.

Ursache nach Brand in Hotel in Bad Häring geklärt

Nach einem Brand am frühen Sonntagmorgen in einem Hotel in Bad Häring (Tirol) hat die Polizei womöglich die Ursache gefunden: An "mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" war es zu einem Wärmestau zwischen der Rückwand eines Saunaofens und der dahinterliegenden Holzkonstruktion gekommen. Die Hitze führte schließlich zu einem Feuer. Die Polizei schließt einen technischen Defekt oder Brandstiftung derzeit aus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht genau fest, liegt aber im sechsstelligen Bereich.

Der Brand war laut Polizei am Sonntag gegen 0.46 Uhr ausgebrochen. Gut anderthalb Stunden später löschte die Feuerwehr die Flammen. Alle Hotelgäste wurden im nahegelegenen Kur-Zentrum in Bad Häring untergebracht. Schon damals vermutete die Feuerwehr, dass der Brand im Saunabereich ausgebrochen war.

