Unbekannte stehlen in Lauterach fünf Feuerlöscher und sprühen Autos ein

Zwei unbekannte Täter haben fünf Feuerlöscher gestohlen und mit deren Inhalt mehrere Fahrzeuge besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

15.05.2021 | Stand: 22:26 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter haben laut Polizei in Lauterach ( Vorarlberg) bei einem Lebensmittelgeschäft in der Karl-Höll-Straße am Samstag gegen ein Uhr nachts mehrere Notschlüssel aus den Verwahrungskästen gestohlen. Um an die Schlüssel zu kommen, schlugen die Unbekannten die Scheiben der Kästchen ein.

Unbekannte stehlen in Lauterach fünf Feuerlöscher

Anschließend nutzten die Täter die Notschlüssel, um fünf Feuerlöscher zu stehlen und in unmittelbarer Nähe mehrere geparkte Fahrzeuge mit dem Inhalt der Feuerlöscher zu besprühen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Lauterach bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Lesen Sie auch: Vorarlberg: 200 Anzeigen nach Corona-Party in Hohenems