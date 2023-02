Achtjähriges Mädchen bei Hausbrand in Vorarlberg schwer verletzt

In Vorarlberg musste ein achtjähriges Kind nach einem Hausbrand mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist unklar.

24.02.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Gegen 13.40 Uhr ist am Freitag aus bislang unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus in Lauterach in Vorarlberg in Brand geraten. Im Haus wohnten laut Polizei eine Familie bestehend aus Großeltern, Eltern und drei Kindern.

Ein achtjähriges Mädchen erlitt bei dem Brand schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen sind nach ersten Informationen von der Polizei nicht verletzt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

