Lawine im Skigebiet Hoch Imst sorgt für Rettungseinsatz

Im Skigebiet Hoch Imst in Tirol ist gestern am Dienstag eine Lawine abgegangen. Über drei Stunden lief ein Rettungseinsatz mit Hubschrauber und Lawinenhunden.

28.12.2022 | Stand: 08:46 Uhr

Die Lawine löste sich laut Tiroler Landespolizei gestern am Dienstag (27.12.22) gegen 14 Uhr auf einer aktuell gesperrten schwarzen Piste im Skigebiet Hoch Imst. Es handelte sich um eine 30 Meter breite und 150 Meter lange Gleitschneelawine auf dem glatten, grasigen Untergrund.

Da zu diesem Zeitpunkt starker Nebel im Bereich des Ausläufers der Lawine herrschte und der obere Bereich des Skigebiets "Alpjoch-Bahn" geschlossen war, wurde der Lawinenabgang erst gegen 15.15 Uhr von einem Angestellten der Imster Bergbahnen bemerkt und gemeldet.

Suchaktion nach Lawinenabgang im Skigebiet Hoch Imst

Im Nahbereich der Piste beobachteten Angestellte immer wieder Wanderer und Wintersportler, weshalb eine große Suche nach eventuell Verschütteten anlief.

Im Einsatz standen dabei

die Bergrettung Imst mit sieben Helfern

zwei Lawinenhunde mit Hundeführern

Alpinpolizei und Polizei

zwei Notarzt-Hubschrauber

Pistengerät und RECCO-Suchgerät

Nach dem Einsatz eines Pistengerätes wurde die Suche nach Personen um 18.30 Uhr schließlich abgebrochen, teilt die Polizei abschließend mit.

Das Land Tirol hatte wegen des Tauwetters und der hohen Lawinengefahr bereits vor Weihnachtsfeiertagen vor Touren im freien Gelände gewarnt.

Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte es in Österreich einen großen Lawinenabgang im Skigebiet Lech am Arlberg in Vorarlberg gegeben. Mehrere Menschen wurden verschüttet - alle konnten gerettet werden.

Mehr Nachrichten aus Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.