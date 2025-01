19-Jähriger wird von Lawine mitgerissen

In Tirol ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr eine Lawine abgegangen und hat einen jungen Mann mitgerissen.

Wie die Tiroler Polizei berichtet, war der 19-Jährige im Skigebiet Nauders unterwegs. Er hatte die Piste im Bereich der Zirmbahn verlassen und war unterhalb der Bergstation unterwegs. Der 19-jährige Italiener querte den etwa 40 Grad steilen Hang für etwa 150 Meter und wartete dann darauf, dass ein Freund ihm folgte, als ihn die Lawine erfasste.

Lawine erfasst 19-Jährigen - doch er hat Glück

Die Schneemassen rissen ihn etwa 200 Meter mit, er verlor beide Ski. Der junge Mann hatte jedoch Glück im Unglück: Er konnte sich selbst befreien und wurde laut eigenen Angaben nicht verletzt.

Lawine in Nauders: Hubschrauber im Einsatz

Unbeteiligte Wintersportler wurden Zeugen des Vorfalles in Nauders und setzten einen Notruf ab. Der 19-Jährige nahm keine Hilfe in Anspruch und brachte sich selbständig in Sicherheit, berichtet die Tiroler Polizei. Nach einem Sichtungsflug durch die Besatzung eines Hubschraubers wurde die Anforderung weiterer Einsatzkräfte widerrufen.

Auch am Hintertuxer Gletscher in Tirol ist am Mittwoch eine Lawine abgegangen, dabei wurde ein 30-jähriger Deutscher verschüttet. Er wurde komplett verschüttet und befindet sich Stand Mittwochabend in einem kritischen Zustand.

Lawinengefahr im Allgäu steigt

Im Allgäu ist die Lawinengefahr seit Beginn der Woche ebenfalls gestiegen. In einigen Teilen der Allgäuer Alpen gilt Lawinenwarnstufe 3, meist ab einer Höhe von 2000 Metern. Auch am Donnerstag schreibt der Lawinenwarndienst Bayern: „In der Sonne ist mit Selbstauslösungen zu rechnen.“ In den unteren Lagen, unter 2000 Meter, etwa am Riedberger Horn nahe Balderschwang, liegt die Lawinenwarnstufe Stand Donnerstag bei Stufe 2.

WIntersportler sollten, bevor sie sich auf den Weg in die Berge machen, immer einen Blick auf den Wetterbericht und die Lawinenlage vor Ort werfen, empfiehlt unter anderem der Deutsche Alpenverein (DAV).