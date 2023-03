Suche nach möglichen Vermissten nach Lawinenabgang im Sellraintal

Im Sellraintal in Tirol ist am Sonntag eine Lawine abgegangen. Der Lawinenkegel wurde mit Hunden und Hubschrauber nach möglichen Vermissten abgesucht.

Im Sellraintal in Tirol ist am Sonntag eine Lawine abgegangen. Wie die Polizei mitteilt, ist einer Gruppe Skitourengeher bei der Abfahrt von der Schöntalspitze gegen 13.30 Uhr eine abgegangene Lawine aufgefallen, die beim Aufstieg am Vormittag noch nicht da war.

Weil die Gruppe bei ihrer Abfahrt einen anderen Skitourengeher gesehen hat, der ebenfalls ins Tal fuhr, suchten sie den Lawinenkegel sicherheitshalber ab. Nachdem ihnen kein eindeutiges Zuordnen möglich war, alarmierten sie die Bergrettung. Die Einsatzkräfte aus Sellrain suchten den Lawinenkegel mit einem Suchhund und einem Polizeihubschrauber mit dem Recco ab. Weil die Suche erfolglos blieb, beendeten sie den Einsatz um 16 Uhr.

