Lawinenabgang während Freeride-Rennen in Kappl: Zwei Bergretter werden mitgerissen

Bei einem Freeride-Rennen in Kappl sind zwei Bergretter von einer Lawine mitgerissen worden. Einer von ihnen wurde dabei laut Polizei verletzt.

30 Menschen nehmen an Freeride-Rennen teil

Bei dem Finale des Freeride-Rennens nahmen der Polizeimeldung zufolge 30 Menschen teil. Für die Teilnehmer wurde vom Veranstalter ein sogenanntes „Face“ definiert. Dabei handelte es sich um einen vorgegebenen Bereich, in dem sich die Teilnehmer ihre „Line“ frei auswählen konnten, um vor Lawinen geschützt zu sein. Zwei Bergretter wurden etwas außerhalb dieses Bereiches positioniert, um im Falle eines Unfalls schnell Hilfe leisten zu können.

Snowboarder löst Lawine in Kappl aus

Ein 30-jähriger Teilnehmer aus den Niederlanden fuhr gegen 11:00 Uhr ordnungsgemäß mit seinem Snowboard am südlichen Teil des vorgegebenen Bereiches ein. Aus noch ungeklärter Ursache verließ er jedoch im Bereich eines Geländekammes das „Face“ und fuhr nach rechts in eine nach Osten ausgerichtete Flanke ein. Dabei löste er in einer Höhe von etwa 2480 Metern, unmittelbar oberhalb der dort positionierten Bergretter, eine kleine Lockerschneelawine aus.

21-Jähriger bei Lawinenabgang verletzt

Die beiden Bergretter wurden von der Lawine erfasst und einige Meter weit mitgerissen. Die Bergretter wurden nicht verschüttet, jedoch erlitt der Polizei zufolge ein 21-jähriger Österreicher einen Bruch des linken Unterschenkels. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Medalp Imst geflogen. Der zweite Bergretter blieb unverletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls galt für den Bereich die Lawinenwarnstufe 1.

