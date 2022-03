Skifahrer aus Deutschland muss nach Sturz reanimiert werden

Dramatische Rettungsaktion in Lech am Arlberg: Ein Skifahrer stürzte bei der Abfahrt und blieb leblos liegen. Der 46-Jährige musste wiederbelebt werden.

06.03.2022 | Stand: 21:18 Uhr

Der 46-jährige Deutsche war mit Kollegen und seinem Sohn auf der Skiroute "Steinmännle 181" in Lech abgefahren. In einem langen Steilstück stürzte der Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit. An einer steil abfallenden Geländekannte hob er schließlich ab und schlug beim Aufprall mit dem Kopf auf der Piste auf.

Lech/Arlberg: Skifahrer bleibt nach Sturz leblos liegen

Nach dem selbstverschuldeten Sturz blieb der Mann regungslos auf der Piste liegen. Ein zufällig anwesender Pistenretter reanimierte er ihn sofort, da er keine Vitalfunktionen mehr feststellen konnte. Der Verunfallte konnte vor Ort durch den Notarzt des Hubschraubers "Gallus1" stabilisiert und anschließend ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen werden..

Lesen Sie auch: Schrecklicher Skiunfall in Österreich: Ein 29-jähriger Skifahrer starb, nachdem er gegen eine Schneekanone geprallt war.