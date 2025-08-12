Icon Menü
Auto-Absturz in Lermoos: Fahrzeug stürzt 50-Meter-Hang hinunter - Fahrer verletzt, Hund vermisst

Unfall in Tirol

Auto prallt auf Bergweg bei Lermoos gegen Stein und stürzt Hang hinunter

Ein Autofahrer stürzt auf dem Weg von der Wofratshauser Hütte nach Lermoos (Tirol) einen 50-Meter-Hang hinunter. Er hat großes Glück, vermisst aber seinen Hund.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf einem Bergweg bei Lermoos (Tirol) ist ein Autofahrer am Montag, 11.8.2025, einen Hang hinuntergestürzt.
    Auf einem Bergweg bei Lermoos (Tirol) ist ein Autofahrer am Montag, 11.8.2025, einen Hang hinuntergestürzt. Foto: Benedikt Siegert

    Ein Mann ist am Montag, 11.8.2025, mit seinem Auto einen Hang in Lermoos (Bezirk Reutte in Tirol) etwa 50 Meter tief abgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrmals.

    Der 40-Jährige aus der Slowakei war nach Angaben der Tiroler Polizei mit seinem Wagen am Montag, 11.8.2025, gegen 20 Uhr auf der Forststraße Grubigstein im Bereich der Schiroute 12 von der Wofratshauser Hütte in Richtung Tal nach Lermoos unterwegs.

    Auto stürzt Hang in Lermoos hinunter und überschlägt sich

    Der Pkw prallte in einer Linkskurve auf einer Höhe von etwa 1700 Meter über dem Meeresspiegel gegen einen Stein - warum ist bislang unklar. Das Auto kam daraufhin links von der Straße ab und stürzte einen Hang hinunter.

    Das Fahrzeug überschlug sich laut Polizei mehrmals etwa 50 Meter auf dem mit Latschen verwachsenen Hang. Der Wagen blieb schließlich in steilem Gelände auf den Rädern liegen.

    Notarzt kümmert sich nach Unfall um verletzten Fahrer

    Der Fahrer konnte sich laut Polizei nach dem Unfall selbst aus dem abgestürzten Auto in Lermoos befreien. Wie schwer der 40-jährige Slowake verletzt wurde, ist noch unklar.

    Nachdem ein Notarzt des Hubschraubers „RK2“ den Verletzten erstversorgt und untersucht hatte, verweigerte der 40-Jährige allerdings jede weitere Untersuchung.

    Test positiv: Mann (40) hatte Alkohol getrunken

    Der Slowake wurde anschließend auf Alkoholkonsum getestet. Das Ergebnis war nach Angaben der Polizei positiv.

    Die Feuerwehr barg das abgestürzte Auto. In dem Fahrzeug war angeblich ein Hund, den die Kameraden allerdings nicht darin fanden. Das Tier ist noch immer verschwunden.

    Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
