Tourengeher stürzt an der Liebener Spitze in Tirol ab

Ein Skitourengeher ist wohl unterhalb des Nordwestgrates der Liebener Spitze in Tirol abgestürzt und gestorben. Das berichtet die Polizei. Demnach brach der 68-Jährige am Mittwoch im Bereich Obergurgl alleine zu einer Skitour auf. Weil er nicht zurückkehrte, meldeten Angehörige ihn am Freitag als vermisst.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Tourengeher

Die Alpinpolizei Sölden suchte daraufhin mit einem Hubschrauber das Gebiet ab. Am Fuß einer Felspassage unterhalb des Nordwestgrates der Liebener Spitze entdeckten sie den Mann schließlich. Der Tourengeher war bereits tot.

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, deponierte der Mann seine Tourenski und seinen Rucksack auf etwa 3200 Meter Höhe und stieg zu Fuß mit Steigeisen auf den Gipfel auf. Beim Rückweg über den kaum begangenen Nordwestgrat verlor der 68-Jährige wohl den Halt und stürzte etwa 100 Höhenmeter über felsiges Gelände ab. Dabei verletzte er sich tödlich.

