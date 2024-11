Pferde in Reutte suchen ein neues Zuhause

Es sind drei „ganz besondere Pferde“ und auch drei besonders bewegende Geschichten. Alle drei haben eine schwere Zeit hinter sich. Doch in der Pferdeklappe in Reutte haben sie dank liebevoller Pflege ihre Lebensfreude wiedergefunden. Jetzt sind sie bereit, echte Pferdeliebhaber glücklich zu machen, so zumindest formuliert es der Österreichische Tierschutzverein. Lino verzaubere mit seinem sonnigen Gemüt, Milord strahle Ruhe und Verlässlichkeit aus und Dobby ist ein quirliger Bursche, der die Herzen im Sturm erobert. Diese wunderbaren vierbeinigen Gefährten warten auf liebevolle Menschen, die mit ihnen ein neues Leben beginnen wollen. Wer sind die drei Pferde, die ein neues Zuhause suchen?

Lino: Kämpfer mit goldenem Herzen

Der 16-jährige Haflingerwallach Lino hätte fast seinen letzten Weg zum Schlachter angetreten, als er bei der Pferdeklappe Zuflucht fand. Seine Vorbesitzer wollten ihn wegen seines starken Sommerekzems nicht mehr versorgen, doch sie konnten ihn nicht verkaufen. Aber Lino ist ein Kämpfer. Tierpflegerin Nicole Mayrhofer: „Durch tägliche Pflege und Schutzmaßnahmen in den Sommermonaten hat sich seine Haut deutlich verbessert. Nun wartet er darauf, in einem ruhigen Zuhause ohne Obstbäume und Gewässer wieder Freude zu bereiten - mit seinem fröhlichen, arbeitswilligen Wesen und seinem charmanten Charakter.“ In der Herde verstehe er sich besser mit Wallachen als mit Stuten.

Auch Lino würde gern neue Besitzer finden.

Milord: Sanfte Seele, die zur Ruhe kam

Im hektischen Offenstall seines früheren Zuhauses war Milord, ein zehnjähriger Lipizzaner-Wallach, völlig überfordert. Sensibel wie er ist, kam das gestresste Tier einfach nicht zur Ruhe. Immer wieder brach er vor Erschöpfung zusammen. Die Folge: große, offene Wunden an den Sprunggelenken. Doch in der Pferdeklappe hat er die Geborgenheit gefunden, die er so dringend braucht: In einer kleinen Gruppe fühle er sich richtig wohl. Pferdeexpertin Mayrhofer: „Seine Wunden sind fast vollständig verheilt. Ob bei der Bodenarbeit, an der Longe oder im Gelände – Milord ist ein verlässlicher Partner.“ Er wünscht sich eine ruhige Herde und einen Offenstall, in dem er endlich dauerhaft aufblühen kann.

Wer will Milord?

Dobby: Verspielter Wallach mit Hoffnung

Mit gebrochenem Vertrauen und einer traurigen Diagnose kam Dobby, ein erst dreijähriges Deutsches Reitpony, zu uns: Zyste im linken Knie und dadurch vorübergehende Lahmheit. Da Dobby dadurch vorerst nicht reitbar ist und eine Operation sehr viel Geld kostet, wurde er bei uns abgegeben. Seine Besitzer haben ihn aufgegeben, wir nicht. „Dobby ist ein richtiger Sonnenschein und hat sich bei uns sehr gut eingelebt. Mit seinem sonnigen Gemüt erobert er alle Herzen im Sturm. Seine Zukunft? „Wenn Dobby ausgewachsen ist, kann die Zyste im Knie operativ entfernt werden. Dann steht dem Freizeitreiten nichts mehr im Wege“, ist Nicole Mayrhofer überzeugt.

Dobby

Diese drei Pferde sehnen sich nach einem Menschen, der ihnen Vertrauen und Liebe schenkt. Wer Interesse hat, soll sich direkt beim Team per Telefon 0662/843255 melden. Das Telefon ist montags bis donnerstags vormittags besetzt.