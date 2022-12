Ein Linienbus hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Tirol während der Fahrt Feuzer gefangen. Der Fahrer bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr.

25.12.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Während der Fahrt hat ein Linienbus in Tirol Feuer gefangen. Der Fahrer bemerkte den Brand am ersten Weihnachtsfeiertag um 6 Uhr morgens in Axams und alarmierte die Feuerwehr.

Diese konnten den Brand zwar löschen, an dem Bus entstand jedoch dennoch Totalschaden. Wieso es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei unklar.