Linienbus und Auto kollidieren: Zwei Verletzte in Rum

Beim Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto wurden in Rum (Tirol) zwei Menschen verletzt.

03.12.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag (2. Dezember 2022) gegen 14 Uhr auf einer Kreuzung im Ortsgebiet von Rum (Bezirks Innsbrucker-Land). Demnach lenkte ein 35-jähriger einen Linienbus und war - ersten Erhebungen zufolge - bereits zur Hälfte in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr von einer anderen Richtung kommend ebenfalls in die Kreuzung ein. Der 35-Jährige versuchte durch ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung den Unfall zu vermeiden, kollidierte jedoch mit der Front des Busses mit der Fahrerseite des Autos.

Die 36-jährige Autofahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. Der Busfahrer klagte nach der Kollision über Schmerzen im Nackenbereich und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

