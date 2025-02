Lkw-Fahrer vertraut Navi, fährt auf Loipe und bleibt stecken

Ein Lastwagen-Fahrer hat seinen Lkw in Scharnitz in Tirol auf einer Loipe festgefahren. Laut Polizei hatte der 59-jährige Mann am Montagmorgen seinem Navigationssystem vertraut und lenkte seinen mit Holz beladenen Sattelzug auf die Langlaufloipe. Dort blieb das Fahrzeug stecken und ließ sich nicht mehr bewegen.

Lkw in Scharnitz auf Loipe festgefahren - Bergung mit Radladern und Abschleppfahrzeug misslingt

Der Fahrer versuchte, das Fahrzeug freizuschaufeln, was ihm jedoch nicht gelang. Mithilfe eines Radladers gelang es zunächst, den Lkw etwa 400 Meter die Loipe entlang zu ziehen. Dann blieb der Lastwagen erneut im Tiefschnee stecken.

Auch mit einem zweiten Radlader und einem Abschleppfahrzeug gelang die Bergung nicht, da der Schnee inzwischen zu aufgeweicht war. Am Dienstag soll ein neuer Versuch gestartet werden, berichtet die Polizei.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.