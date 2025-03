Wohnhäuser in Lochau wegen Gasaustritt evakuiert

Am Freitagvormittag hat es in der Gemeinde Lochau in Vorarlberg eine Evakuierung von zwei Wohnhäusern gegeben. Nach Angaben der Polizei Hörbanz löste das ein Verkehrsunfall aus.

Unfall in Lochau mit Müllfahrzeug

Als ein 31-jähriger Fahrer mit einem Müllfahrzeug in Lochau eine Linkskurve nahm, streifte der Fahrer dabei eine Mauer und einen Poller. Dabei wurde ein Ventil des Fahrzeugtanks beschädigt. Nach Polizeiangaben trat dann ein Großteil an Erdgas aus.

Gasaustritt in Lochau: Häuser werden evakuiert

Die Feuerwehr evakuierte zur Sicherheit die zwei angrenzenden Wohnhäuser und sperrte die Zufahrtsstraße. Nach Abschluss der Kontrolle durch die Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück.

Evakuierung in Lochau: Keine Verletzten

Das Fahrzeug reparierte man noch vor Ort und konnte dann wieder weiterfahren. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten, der Alkoholtest am Fahrer war negativ.