Lumagica Reutte: Lichterzauber in der Burgenwelt Ehrenberg beginnt

In der Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte in Tirol startet heute das Lichter-Festival „Lumagica“ 2024/25. Bei der Eröffnung am Freitag, 15.11.24, treten unter anderem Schlagersängerin Beatrice Egli, Le Shuuk und die Stimmungsband BÄÄM auf.

Der Lichterpark an der Burgruine Ehrenberg hinter dem Grenztunnel bei Füssen ist auch für viele Familien aus dem Allgäu ein beliebtes Ausflugsziel in der dunklen Jahreszeit. Bis zu den Weihnachtsferien öffnet „Lumagica“ Reutte jeweils an den Wochenenden seine Pforten. In den Ferien ist die Winterattraktion in Österreich täglich geöffnet. In diesem Artikel finden Sie alle aktuellen Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, Tickets, Programm und mehr.

Lichterpark in der Burgenwelt Ehrenberg: Was ist „Lumagica“ in Reutte?

„Lumagica Reutte“ macht aus der Burgenwelt Ehrenberg ab Mitte November 2024 einen funkelnden Lichterpark. Rund 170 leuchtende Installationen verwandeln die winterliche Natur an der Burgruine in einen Lichtparcours. Ein Rundgang durch das illuminierten Ruinenensemble führt die Besucherinnen und Besucher laut Veranstalter „in eine Welt aus leuchtenden Wesen, verträumten Klängen und märchenhaften Geschichten“.

Das Motto von „Lumagica“ 2024 in Reutte lautet „Ritter Rüdigers Gruselburg“. Los geht der rund einstündige Rundgang am Burgvorplatz. In Begleitung von „Ritter Rüdiger“ gibt es auf dem Weg unter anderem einen Schwertkampf zwischen Feuer und Eis, ein „Sternenmädchen“ und die „Ehrenberg-Katze“ zu sehen.

Die Lumagica Lichtershow in der Burgenwelt Ehrenberg gibt es seit Ende 2022 jährlich in Reutte in Tirol. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Außer dem illuminierten Rundweg bietet „Lumagica Reutte“ in der Burgenwelt Ehrenberg in Österreich weitere Freizeitmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem

die Freiluft-Eislaufbahn „Reutte on Ice“ (im Eintritt enthalten),

Ausblicke auf die beleuchtete Burg von der über 400 Meter langen Fußgänger-Hängebrücke „Highline 179“,

Schrägaufzug „Ehrenberg Liner“ und „Top Liner“,

Museum, Hotel und Restaurants.

Wie sind die Öffnungszeiten von Lumagica Reutte?

Lumagica in Reutte in Tirol auf der Burgenwelt Ehrenberg feiert heute am Freitag, 15. November 2024, Eröffnung. Ab 17 Uhr steigt die Eröffnungs-Party von „Reutte on Ice“ und „Lumagica Reutte“ im Parkgelände Untermarkt mit Beatrice Egli und Co.

Und wie lange dauert Lumagica in Reutte? - Die Leuchtinstallationen an der Burgruine Ehrenberg bleiben bis 23. Februar 2025 geöffnet.

Die Öffnungszeiten im Detail:

15.11.2024 bis 19.12.2024: jeweils Freitag, Samstag und Sonntag, 17 bis 21 Uhr

20.12.2024 bis 6.1.2025: täglich, 17 bis 21 Uhr

7.1.2025 bis 2.2.2025: jeweils Freitag, Samstag und Sonntag (17 bis 21 Uhr, ab 13.1. ab 17.30 Uhr)

3.2.2025 bis 23.5.2025: Freitag, Samstag und Sonntag (18 bis 21 Uhr)

geschlossen am 24.12. und 31.12.2024

Schon von weitem, unter anderem von der Fernpassstraße B179, sieht man die erleuchtete Burgenwelt Ehrenberg während Lumagica. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Was kostet der Eintritt bei Lumagica Reutte?

Tickets für Lumagica Reutte 2024/25 gibt es sowohl online als auch an der Abendkasse. Vorab im Internet sind die Eintrittskarten günstiger. Die Eintrittspreise für Lumagica in Reutte gibt der Veranstalter wie folgt an

Erwachsene: 19,90 Euro online, 22,50 Euro an der Abendkasse

Kinder (4 - 14 Jahre): 14,90 Euro online, 16,50 Euro an der Abendkasse

Ermäßigt (Schüler, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Handicap, Senioren ab 65 Jahre): 17,90 Euro online, 20,50 Euro an der Abendkasse

Die Tickets sind grundsätzlich von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Lumagica Lichterparks gibt es an über 30 Orten, darunter in vielen Metropolen. Nahe am Allgäu eröffnet jetzt wieder Lumagica Reutte. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

Anreise: Wo sind Parkplätze für „Lumagica“ in der Burgenwelt Ehrenberg

Im Areal der Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte/Tirol gibt es drei Parkplätze (P1, P2 und P3). Parken kostet pro Auto eine Gebühr von 5 Euro.

Für die Anfahrt geben Sie in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein:

Burgenwelt Ehrenberg,

Klause 1,

6600 Reutte ,

Österreich

Die Anreise aus dem Allgäu führt in der Regel über die Autobahn A7 bis Füssen. Nach dem Grenztunnel geht es in Tirol auf die mautfreie B 179 (Fernpassstraße) in Richtung Reutte. An der Ausfahrt „Klause“ abfahren in Richtung der ausgeschilderten Parkplätze.

Lumagica in Reutte bietet über 170 Lichtinstallationen in dem historischen Ambiente der Burgenwelt. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Über 400 einzelnen Leuchtskulpturen erhellen die gotische Burgruine Ehrenberg bei Reutte. Hier finden Sie die besten Fotos.