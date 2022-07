Betrunkene Frau verletzt Polizistin bei Einsatz in Vorarlberg

In Lustenau in Vorarlberg hat eine aggressive betrunkene Frau Widerstand gegen die Polizei geleistet und dabei eine Beamtin verletzt.

15.07.2022 | Stand: 10:21 Uhr

In Lustenau in Vorarlberg hat eine betrunkene Frau eine Polizistin verletzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, wurde den Beamten am Donnerstag gegen 16.20 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich der Kreuzgasse eine offensichtlich aggressive Frau aufhalten würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine 41-jährige stark betrunkene Frau an. Diese war laut Polizei verwirrt.

Sie soll sich gegenüber den Beamten aggressiv verhalten haben und diese tätlich angegriffen haben. Der um sich schlagenden Frau musste die Polizei Handfesseln anlegen. Sie brachten die 41-Jährige dann zu einem Arzt.

Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz in Lustenau verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die 41-Jährige blieb unverletzt. Sie bekommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

