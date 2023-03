Autofahrerin bei Unfall in Vorarlberg schwer verletzt

In Lustenau in Vorarlberg kollidiert eine Autofahrerin frontal mit einem Lkw. Sie trägt bei dem Unfall schwere Verletzungen davon.

28.03.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Bei einem Unfall in Lustenau ( Vorarlberg) am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr wurde eine 48-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau auf der Straße zwischen Lustenau und Hohenems in den Gegenverkehr. Ihr Pkw streifte einen entgegenkommenden Lkw, dessen Fahrer noch versuchte auszuweichen. Anschließend kam die 48-Jährige Pkw-Fahrerin erneut auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem nachfolgenden Lkw.

Unfall in Lustenau: Autofahrerin schwer verletzt

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall in Lustenau schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An den Lkw entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, am Auto der Frau Totalschaden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Weil Fahrzeugteile auf der Fahrbahn lagen und Flüssigkeiten ausgetreten waren, reinigte das Landesstraßenbauamt die Fahrbahn. Die Straße war von 4.30 bis 7 Uhr voll gesperrt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.