Hat er ein Auto angefahren? Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Lustenau

Bei einem Polizeieinsatz in Lustenau wurde die Polizei Zeuge eines Unfalls. Doch es bleiben Fragen offen. Hat ein betrunkener 22-Jähriger ein Auto angefahren?

25.04.2022 | Stand: 12:50 Uhr

In Lustenau in Vorarlberg wurde die Polizei bei einem Einsatz in der Nacht von Sonntag auf Montag Zeuge eines Unfalls. Gegen 3.40 Uhr wurden die Beamten zu einem Vorfall bei einerm Club im Bereich der Hofsteigstraße gerufen. Das teilt die Polizei mit.

Polizei-Einsatz in Lustenau: Auto wird auf Parkplatz angefahren

Während des Einsatzes nahmen die Beamten Lärm am gegenüberliegenden Parkplatz wahr. Es klang so, als sei ein Unfall passiert. Außerdem rannten zwei Menschen zum Parkplatz und riefen, dass jemand ein Auto angefahren hätte. Gleichzeitig bemerkten die Polizisten im Kreuzungsbereich Zellgasse/Hofsteigstraße ein Auto, das in Richtung Lauterach davonfuhr.

Die Streife fuhr dem Wagen hinterher und versuchte dieses mit Blaulicht und Sirene zum Anhalten zu bewegen. Der 22-jährige Fahrer fuhr weiter. Die Polizei konnte ihn aber wenig später stoppen. Laut Polizei war der Mann "offensichtlich stark alkoholisiert, aggressiv und völlig unkooperativ". Es wurde ein sogenannter Alko-Vortest durchgeführt, der einen Wert von 1,9 Promille ergab. Einen Test am geeichten Alkomaten verweigerte der 22-Jährige.

Hat ein betrunkener 22-Jähriger das Auto angefahren?

Der junge Mann besitzt nur einen Probeführerschein. Die Polizisten nahmen ihm seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel an Ort und Stelle ab. Er wird außerdem wegen mehrerer Vergehen angezeigt.

Ob der 22-Jährige zuvor auf dem Parkplatz tatsächlich ein anderes Auto angefahren hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der mögliche Geschädigte soll sich bitte mit der Polizei in Lustenau in Verbindung setzen.

