Autofahrer erfasst Mädchen (4) und flüchtet

In Lustenau (Österreich) ist ein Mädchen bei einem Zusammenprall mit einem Auto verletzt worden. Der Fahrer flüchtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

15.05.2022 | Stand: 10:34 Uhr

Am Samstagnachmittag ist ein vierjähriges Mädchen bei einem Unfall in Lustenau verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, spielte die Kleine in der Bahnhofstraße auf dem Gehweg und lief unvermittelt auf die Straße.

Unfall in Lustenau: Fahrer geflohen

Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasste das Mädchen, das Kind stürzte zu Boden - und der Fahrer fuhr einfach weiter, so die Polizei. Die Vierjährige wurde bei dem Zusammenprall an Armen und Beinen verletzt. Erst vergangene Woche ereignete sich ein ähnlicher Unfall in Bregenz. Hier fuhr ein Fahrschüler ein Mädchen an.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise geben?

Das Auto war weiß

Womöglich ein Mercedes Benz

Der Unfall passierte auf Höhe Bahnhofstraße 44

Hinweise an: Polizeiinspektion Lustenau, Tel. +43 (0) 59 133 8144

